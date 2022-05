Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un gros appel du pied pour son recrutement !

Publié le 3 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir déjà affiché son souhait de rester à l’OM au terme de son prêt cet été, William Saliba en a remis une couche dimanche à ce sujet.

Arrivé à l’OM l’été dernier sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal, William Saliba (21 ans) est en train de vivre la plus belle saison de sa jeune carrière avec le club phocéen. Indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli, il a même découvert l’équipe de France grâce à ses bonnes performances sous le maillot de l’OM, et Saliba en a profité pour rappeler dimanche au micro de Prime Video qu’il se verrait bien rester l’été prochain au terme de son prêt.

« Marseille, c’est mon club »