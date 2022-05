Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un indice de taille sur la prochaine recrue de Longoria ?

Publié le 2 mai 2022 à 14h10 par La rédaction mis à jour le 2 mai 2022 à 14h13

Isaak Touré, jeune défenseur central du Havre de 19 ans, était ce dimanche au Stade Vélodrome pour assisté à la rencontre entre l’OM et l’OL et il pourrait être recruté par Pablo Longoria cet été.

Il est l’une des révélations du championnat de France de Ligue 2 sous les couleurs du Havre cette saison. International français U19, Isaak Touré (19 ans) devrait quitter le club normand cet été et ne devrait pas manquer de prétendants sur le marché. En fin de contrat en juin 2023, Touré devrait arrive donc à la croisée des chemins et devrait prendre une décision majeure pour son avenir : soit prolonger avec Le Havre, soit être transféré pour rapporter des liquidités à son club. Et il semblerait que la deuxième option soit au programme...

Un nouveau gros coup de Longoria ?