Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Motta, Löw… Qui doit remplacer Pochettino au PSG ?

Publié le 2 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’un licenciement semble pendre au nez de Mauricio Pochettino, le Qatar aurait activé de nouvelles pistes menant notamment à Thiago Motta et Joachim Löw. Selon vous, qui doit prendre la succession de Pochettino sur le banc du PSG ? C'est notre sondage du jour !

Que ce soit en conférence de presse, pour Europe 1 ou au micro de Prime Video Sport dernièrement, Mauricio Pochettino a fait part de sa volonté de poursuivre au PSG où son contrat court jusqu’en juin 2023. Néanmoins, en raison des résultats sportifs du club de la capitale au fil de la saison et les éliminations prématurées du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, Pochettino pourrait être licencié par les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, dès l’automne dernier, le10sport.com vous révélait qu’à Doha, le cas Mauricio Pochettino était déjà discuté chez les propriétaires qataris et que la priorité pour le remplacer sur le banc du PSG n’était autre que Zinedine Zidane.

La liste s’allonge pour la succession de Pochettino !