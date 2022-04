Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Aucun contact avec Antonio Conte !

Publié le 26 avril 2022 à 15h15 par Alexis Bernard

Selon nos informations, il n’existe pas la moindre discussion entre le PSG et Antonio Conte dans la perspective d’une arrivée du technicien italien à Paris. Si Mauricio Pochettino est effectivement sur la sellette et qu’Antonio Conte fait partie des cibles parisiennes, l’actuel entraîneur de Tottenham ne fait l’objet d’aucune négociation avec les dirigeants qataris. Pour le moment…

Le nom d’Antonio Conte enflamme la toile depuis plusieurs heures. Et notamment depuis que RMC indique que l’entraîneur de Tottenham réclamerait un salaire de 30 millions d’euros au PSG pour venir s’asseoir sur le banc parisien. Après renseignement pris auprès du club de la capitale mais également d’un proche d’Antonio Conte ce mardi, le10sport.com est en mesure d’affirmer qu’il n’existe aucune négociation entre les deux parties. Et il n’y a donc aucune demande formulée de sa part, à commencer par ce chiffre de 30 millions d’euros de salaire annuel pour venir entraîner le PSG.

Info RMC Sport - Antonio Conte, serait intéressé à l'idée de venir au PSG cet été en cas de départ de Pochettino, mais il a fixé de nombreuses conditions, dont un salaire à 30 millions et le fait de venir avec son propre staff. — RMC Sport (@RMCsport) April 26, 2022

Conte fait partie de la short-list

Qu’en est-il réellement du dossier Conte/PSG ? A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est exact d’affirmer que Paris s’intéresse à Antonio Conte. Le profil du technicien italien plaît à Leonardo, depuis longtemps. Et clairement, Conte fait partie de la short-list parisienne en cette veille de mercato estival. Une liste dans laquelle on retrouve trois noms. Et le premier, loin devant les autres, n’est autre que celui de Zinedine Zidane. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le dossier Zidane prend forme, petit à petit, du côté du PSG. Rien n’est fait, loin de là, mais les deux parties se sont grandement rapprochées ces derniers mois. L’entremise d’Alain Migliaccio, conseiller et proche de Zinedine Zidane, plaide en faveur de la cause parisienne. Et s’il reste du chemin pour que Zizou mette les pieds à Paris, il reste la priorité absolue de Doha dans le cas où Mauricio Pochettino venait à laisser son siège d’entraîneur. Ce qui est une tendance très forte.

Un transfert à payer pour Conte…

Zinedine Zidane et Antonio Conte occupent deux des trois noms qui figurent sur la short-list du PSG. Un troisième circule également du côté de Doha, lui-aussi avec moins d’intensité que la piste menant à Zizou. Mais une chose est sûre, pour qu’Antonio Conte puisse remonter dans ce classement cinq étoiles, il y a bien des obstacles. A commencer par l’indemnité de son transfert. Sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2023, l’Italien n’est pas libre. Si Paris le veut, il faudra donc passer à la caisse et signer un chèque supérieur à 15 millions d’euros. A cela s’ajoute l’indemnité de départ d’un Mauricio Pochettino lui-aussi sous contrat avec le PSG pour encore un an. Chassé par Manchester United, l’Argentin a vu Erik Ten-Hag être choisi par les Red Devils. Une porte de sortie en moins pour un Pochettino qui souhaite, malgré l’absence de résultats avec le PSG, rester à Paris. Un scénario qui semble très peu probable…