Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino et Conte au cœur d’un incroyable deal cet été ?

Publié le 26 avril 2022 à 13h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Le sort de Mauricio Pochettino étant d’ores et déjà scellé au sein du PSG, l’entraîneur argentin pourrait finalement faire l’objet d’un chassé-croisé assez inattendu avec Antonio Conte.

Antonio Conte et le PSG, ça se précise ' RMC Sport a dressé ce mardi matin la liste des conditions fixées par l’entraîneur italien de Tottenham pour débarquer au Parc des Princes cet été et ainsi venir assurer la succession de Mauricio Pochettino. Ce dernier ne sera pas conservé par le Qatar en raison de ses résultats jugés décevants, et il pourrait finalement retrouver très rapidement un challenge après son départ du PSG…

Un chassé-croisé entre Pochettino et Conte ?