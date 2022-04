Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte a fixé ses trois conditions au Qatar !

Publié le 26 avril 2022 à 10h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 26 avril 2022 à 10h24

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pour venir reprendre le flambeau de Mauricio Pochettino cet été, Antonio Conte aurait échangé avec le Qatar en imposant trois conditions pour prendre le poste.

Ce n’est plus un secret pour personne, Mauricio Pochettino devrait être limogé par le PSG à l’issue de la saison, et le Qatar s’est d’ores et déjà mis en quête de son prochain entraîneur. Zinedine Zidane fait figure de priorité comme le10sport.com vous l’avait révélé, mais ces derniers jours, c’est l’option menant à Antonio Conte qui semble la plus chaude pour le PSG, le technicien italien de Tottenham étant très attiré par le poste à Paris. Mais il ne débarquera pas à n’importe quelles conditions…

Antonio Conte a donné sa réponse au PSG

Selon les révélations du journaliste Abdellah Boulma sur Twitter , Antonio Conte aurait directement échangé avec des émissaires du Qatar au sujet du poste au PSG, et l’entraîneur de Tottenham a indiqué qu’il était prêt à venir succéder à Mauricio Pochettino à trois conditions : avoir la mainmise sur le recrutement, débarquer avec le directeur sportif italien Gianluca Petrachi dans ses valises, et avoir également la possibilité de faire venir l’ensemble de son staff au PSG. Reste à savoir quelle sera la réponse de Doha…