Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi doit-il tourner la page Neymar cet été ?

Publié le 26 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que Daniel Riolo milite depuis quelque temps pour que les propriétaires qataris mettent un terme à leur collaboration avec Neymar, le PSG songerait bet et bien à se séparer de la star auriverde selon la presse anglaise. Mais selon vous, le président Nasser Al-Khelaïfi doit-il prendre la décision de vendre Neymar ? C’est notre sondage du jour !

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas être en danger pour son poste, conservant toujours la confiance de l’émir du Qatar. Ce ne serait cependant pas le cas de Mauricio Pochettino. Le10sport.com vous révélait en novembre dernier que la situation de l’entraîneur du PSG était déjà évoquée chez les hautes instances de l’institution parisienne. Pour ce qui est du directeur sportif Leonardo, une séparation pourrait également être prononcée cet été. Et au niveau de l’effectif du PSG, de nombreux changements pourraient être opérés. À commencer par Kylian Mbappé qui voit son contrat arriver à expiration à la fin de la saison. Selon Sky Sports , Lionel Messi aurait prévu de rester au PSG pour au moins une saison supplémentaire, étant engagé dans le projet sportif mis en place par QSI. Pour ce qui est de Neymar, ce serait une tout autre histoire.

Le PSG songerait à se séparer de Neymar