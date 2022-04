Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour accompagner Mbappé, Florentino Pérez a déjà tout prévu !

Alors que le Real Madrid espère attirer Kylian Mbappé cet été, le club madrilène continue de travailler sur son effectif en parallèle. Des prolongations importantes sont attendues ainsi que quelques départs.

Cet été s’annonce capital pour le Real Madrid. Vu la très bonne saison que réalise le club madrilène, les socios attendent un mercato à la hauteur de leurs espérances. Futur champion d’Espagne, demi-finaliste de la Ligue des Champions, il y a pire. Suffisant pour attirer Kylian Mbappé ? C’est une grande question. Après avoir échoué de peu l’été dernier, le Real Madrid reviendra à la charge avec l’ambition d’enfin attirer l’attaquant du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé a déjà un accord moral avec le Real Madrid, même si l’international français continue de maintenir le suspense et reste à l'écoute des arguments avancés par le PSG : « Je n’ai pas décidé. Je suis tranquille, je prends le temps de prendre la meilleure décision car je ne veux pas me tromper », avait déclaré le champion du monde 2018 après la victoire contre Lorient (5-1). Pour le moment, difficile d’y voir clair mais le Real Madrid reste confiant. Et en attendant d’en savoir plus sur la venue ou non de Kylian Mbappé, la Maison Blanche dessine les contours de son effectif. Départs, arrivées, prolongations, il y aura de tout au Real Madrid. Et cela devrait s’activer dans les prochaines semaines…

Florentino Pérez va blinder ses stars