Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Lukaku, Mbappé... Conte a déjà pensé à tout !

Publié le 26 avril 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Annoncé comme l’un des possibles successeur à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, Antonio Conte pourrait débarquer avec quelques recrues dans les valises.

L’énième échec en Ligue des Champions va pousser les propriétaires du Paris Saint-Germain à prendre des décisions fortes. Personne n’est à l’abri, surtout pas Mauricio Pochettino, dont l’avenir semble déjà scellé. Dès l’automne dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’Argentin ne faisait plus l’unanimité au sein du PSG, qui a ainsi commencer à ratisser le terrain pour lui trouver un successeur. Plusieurs noms ont été évoqués, mais selon nos informations le nom qui revient sans cesse à Doha est celui de Zinedine Zidane, qui est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid la saison dernière. Une autre piste a fait surface ces dernières semaines avec Antonio Conte, qui plait aux Parisiens, mais qui à la différence de Zidane est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2023 et pour lequel aucun contact n’a eu lieu actuellement.

Pogba et Lukaku dans les valises de Conte

En Italie, on assure toutefois qu’Antonio Conte rejoindrait volontiers le Paris Saint-Germain et il aurait déjà une vision assez précise de l’équipe qu’il souhaiterait avoir sous ses ordres. D’après les informations de Sport Mediaset , en attaque c’est Romelu Lukaku qui pourrait débarquer. Le Belge adore le technicien italien et aimerait beaucoup de le retrouver au PSG, alors que son aventure à Chelsea ne semble pas le satisfaire. Autre ancien joueur de Conte, Paul Pogba pourrait également débarquer au PSG à la fin de la saison. Cela s’annonce d’ailleurs beaucoup plus facile qu’avec Lukaku, puisque le milieu est en fin de contrat avec Manchester United.

Rashford pour remplacer Mbappé

Antonio Conte semble également avoir la solution pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé, dont nous vous avons détaillé la situation sur le10sport.com. Toujours selon Sport Mediaset , l’ancien de la Juventus et de l’Inter aimerait beaucoup avoir Marcus Rashford sous ses ordres. A la différence de Pogba ou Lukaku, l’Anglais n’a jamais été entrainé par Conte mais une expérience à l’étranger semble sérieusement le tenter, alors que le contrat qui le lie à Manchester United se termine en juin 2023. Rashford pourrait ainsi suppléer un trio offensif formé par Lukaku, Lionel Messi et Neymar, dans un 3-4-3 très offensif que Mauricio Pochettino n’a jamais semblé maitriser cette saison.

Donnarumma dans les cages, Navas OUT