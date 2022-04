Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les quatre demandes principales d’Antonio Conte !

Publié le 26 avril 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Antonio Conte aurait évoqué avec les responsables du PSG une possible arrivée dans la capitale française. Mais le technicien catalan a posé plusieurs conditions pour rejoindre la Ligue 1.

L'élimination de son équipe en huitième de finale de Ligue des champions et la visage timide affiché par son groupe depuis le début de la saison auront été fatales à Mauricio Pochettino. Comme annoncé en exclusivité par le 10Sport.com dès le mois de novembre, le technicien argentin est loin de faire l'unanimité en interne, malgré le gain d'un nouveau titre de champion de France. Sauf énorme revirement de situation, Pochettino devrait quitter le PSG à la fin de la saison, à un an de la fin de son contrat. Selon nos informations exclusives, les responsables qataris espéraient attirer Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier. Mais à en croire le Parisien , le technicien attendrait l'équipe de France, ce qui rend son arrivée dans la capitale compliquée. Les responsables poursuivent leurs recherches, mais un nom se serait présenté au PSG. Samedi, le média annonce qu'Antonio Conte aurait proposé ses services à la formation parisienne. A la recherche d'un nouveau défi, l'actuel coach de Tottenham serait prêt à rejoindre la Ligue 1. Ce mardi, RMC Sport confirme des discussions entre Conte et les décideurs du PSG. Mais le technicien italien aurait fixé plusieurs conditions pour rejoindre la capitale.

Une main mise sur le mercato

Antonio Conte voudrait avoir le contrôle sur le mercato du PSG. Selon RMC Sport, le technicien italien voudrait avoir la main mise sur le secteur sportif. Même si son arrivée dans la capitale est loin d'être actée, Conte aurait déjà ciblé plusieurs profils susceptibles de l'intéresser. Ce qui rend évidemment impossible sa cohabitation avec Leonardo. Le responsable brésilien est actuellement en charge de ces questions et va devoir léguer ses responsabilités. Conscient de la place de Leonardo lorsqu'il s'agit des transferts, l'entraîneur des Spurs aurait proposé un nom pour le poste de directeur sportif. Il aurait soufflé le nom de Gianluca Petrachi, passé par l'AS Roma. Ce dernier aurait déjà été sondé par le PSG ces derniers jours. Conte voudrait débarquer à Paris avec ses hommes de confiance. L'ancien sélectionneur de la Squadra Azzura aurait notamment demandé aux dirigeants parisiens la permission débarquer avec son staff selon les informations du journaliste Abdellah Boulma. Mais ce n'est pas tout puisque Conte aurait également posé ses exigences au sujet du salaire.

Conte réclame un salaire de 30M€ et un directeur des réseaux sociaux