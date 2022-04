Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez a déjà bouclé l'arrivée d'un renfort XXL !

Publié le 26 avril 2022 à 10h00 par Dan Marciano

Le Real Madrid aurait acté l'arrivée d'Antonio Rüdiger. En fin de contrat avec Chelsea, l'international allemand devrait toucher un salaire annuel de 9M€ en Espagne.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger ne prolongera pas son bail. Son entraîneur, Thomas Tuchel a vendu la mèche dimanche dernier. « Nous avons essayé par tous les moyens de le garder mais nous n’avons pas pu le faire » a lâché le technicien allemand. Agé de 29 ans, le défenseur central rejoindra une nouvelle équipe. Courtisé par le PSG, le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United ou encore Liverpool, selon les informations d' OK Diario , Rüdiger devrait rejoindre le Real Madrid.

Rüdiger au Real Madrid, c'est fait