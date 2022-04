Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid répond à l’offre du PSG pour Pogba !

Publié le 26 avril 2022 à 7h45 par Thomas Bourseau

Piste prioritaire de Leonardo pour le mercato estival, Paul Pogba aurait en plus de celle du PSG, une proposition de contrat du Real Madrid entre ses mains. En outre, le FC Barcelone garderait l’évolution de cette situation à l’oeil.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo aurait pour objectif de recruter Paul Pogba. Le directeur sportif du PSG aurait l’intime conviction que le milieu de terrain de Manchester United, en fin de contrat cet été, aurait ce qu’il faut pour faire passer un cap à l’entrejeu du PSG. Cependant, la concurrence serait bel et bien au rendez-vous et particulièrement en Espagne où une offensive aurait été lancée du côté de la capitale.

Le Real a proposé un contrat à Pogba et le Barça reste en embuscade