Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rüdiger annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 17 mars 2022 à 8h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger suscite l’intérêt du Paris Saint-Germain. Interrogé quant à son avenir, le défenseur de Chelsea préfère laisser planer le doute.

Lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif sur le marché des défenseurs. Alors que l’arrivée libre de Sergio Ramos ressemblait à un énorme coup, l’Espagnol est régulièrement blessé et n’a disputé que 5 matchs. Le joueur de 35 ans pourrait donc être poussé vers la sortie, et Leonardo s’activerait déjà pour trouver son remplaçant. En fin de contrat le 30 juin prochain avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait l’une des cibles du directeur sportif du PSG. Utilisé à 41 reprises cette saison, l’international allemand est le joueur le plus utilisé chez le champion d’Europe en titre, et pourrait bien être le renfort tant convoité par Paris. Si le défenseur est également pisté par le Real Madrid, celui-ci préfère d’abord se concentrer sur son club actuel.

« Pour le moment, je suis ici »