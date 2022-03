Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir d'Al-Khelaïfi ? La réponse !

Publié le 17 mars 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 17 mars 2022 à 8h17

Malgré le nouveau fiasco européen du PSG contre le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi ne serait absolument pas menacé pour son avenir, 11 ans après son arrivée.

Quelles seront les conséquences du fiasco européen du PSG ? Difficile à dire pour le moment bien que Mauricio Pochettino et Leonardo soient plus que jamais sur le départ. Au sein de l'effectif aussi ça devrait bouger puisque l'avenir de Kylian Mbappé reste très incertain compte tenu du fait qu'il dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé par le10sport.com. En revanche, tout en haut de la pyramide, ce sera probablement plus calme.

Al-Khelaïfi ne partira pas