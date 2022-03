Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le choix est fait pour l’avenir de Neymar !

Publié le 17 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En dépit de la récente élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid et des nombreuses spéculations parues dans la presse espagnole, Neymar et le PSG n’envisagent aucunement une séparation.

C’est un fait, l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid a laissé beaucoup de traces dans les esprits de certains joueurs, et les spéculations n’ont pas manqué suite à cette défaite. Il a notamment été question de départs pour Lionel Messi et Neymar, qui ont été pris en grippe dimanche dernier par le public du Parc des Princes face à Bordeaux… Mais l’attaquant brésilien du PSG a pris une décision très claire.

Neymar ne bougera pas

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Neymar n’envisage clairement pas un départ du PSG l’été prochain, d’autant qu’il a prolongé jusqu’en juin 2025 il y a moins d’un an. Par ailleurs, là encore selon nos révélations, la direction du club de la capitale n’envisage pas non plus de laisser partir l’ancien joueur du FC Barcelone, dont l’impact reste considérable au PSG sur le plan marketing. L'avenir de Neymar est donc tracé pour les prochaines années...