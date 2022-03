Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de bluff du FC Barcelone avec Haaland ?

Publié le 16 mars 2022 à 21h45 par A.C.

Joan Laporta a longtemps expliqué qu’Erling Haaland était l’attaquant qu’il fallait à son FC Barcelone... avant de finalement freiner des deux pieds.

Tout le monde connait la situation plus que compliquée des comptes du FC Barcelone. Récemment LaLiga a d’ailleurs confirmé les comptes des clubs espagnols et le Barça se retrouve avec un énorme handicap concernant le salary cap fixé depuis l’été dernier. Ainsi, si Joan Laporta veut recruter il faudra absolument vendre... et pas qu’un peu ! C’est pour cela que les différentes déclarations du président barcelonais concernant une opération colossale comme celle d’Erling Haaland ont surpris, sachant que son départ devrait se boucler à plus de 100M€. Ces dernières semaines, Laporta semble s’être d’ailleurs résigné, laissant clairement entendre que le Norvégien était hors de portée pour le FC Barcelone.

Laporta et Raiola n’auraient jamais vraiment parlé d’Haaland