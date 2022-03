Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste brûlante de Xavi jette un froid sur une arrivée au Barça !

Publié le 16 mars 2022 à 9h30 par B.C.

Alors qu’on le dit proche du FC Barcelone, Noussair Mazraoui a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir.

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le FC Barcelone est déjà très actif et semble proche de boucler ses premiers dossiers. L’arrivée d’Andreas Christensen et Franck Kessié ne ferait plus beaucoup de doutes en interne, tandis que César Azpilicueta devrait suivre, et il pourrait en être de même de Noussair Mazraoui. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’Ajax, le Marocain est l’une des pistes chaudes du FC Barcelone, qui avait envoyé ce mardi Jordi Cruyff, son conseiller sportif, à Amsterdam à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Benfica et l’Ajax pour finaliser le transfert du latéral droit. Interrogé sur le sujet après l’élimination de son équipe, Noussair Mazraoui a clarifié sa situation.

« Il n'y a rien de concret »