Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour Mohamed Salah !

Publié le 16 mars 2022 à 7h00 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’un intérêt du FC Barcelone et de discussions avec le clan Mohamed Salah dans la presse espagnole, il n’en serait rien. D’ailleurs, la volonté de l’attaquant de Liverpool serait de poursuivre en Premier League.

Mohamed Salah disposerait d’une belle cote sur le marché des transferts. Outre le PSG qui songerait depuis un bon moment à l’attaquant de Liverpool en cas de départ de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison, le FC Barcelone semblerait également avoir des vues sur Salah et aurait déjà initié les premiers contacts à en croire AS . Cependant, la vérité serait tout autre. D’après Fabrizio Romano, le FC Barcelone et le clan Mohamed Salah ne seraient pas entrés en contact.

Mohamed Salah ne discute pas avec Barcelone !