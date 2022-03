Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité éclate sur le feuilleton Memphis Depay !

Publié le 16 mars 2022 à 0h30 par Th.B.

Alors qu’il a été question d’une offre de Tottenham pour Memphis Depay, il n’y aurait rien à signaler du côté du FC Barcelone et du clan Memphis Depay concernant un éventuel deal avec les Spurs.

Sous l’impulsion de Ronald Koeman et le fait que son contrat à l’OL était arrivé à expiration, le comité de direction du FC Barcelone prenait la décision de recruter Memphis Depay lors de la dernière intersaison. Cependant, Xavi Hernandez a pris la succession de Koeman sur le banc du FC Barcelone en novembre dernier. Et alors qu’il a enchaîné deux blessures en décembre dernier et en février dernier, le Barça de Xavi déroulait sans lui. Remettant en question son importance au FC Barcelone à l’avenir. Le journaliste Gerard Romero révélait lundi que Memphis Depay aurait fait l’objet d’une offre de Tottenham.

Pas d’offre de Tottenham pour Depay !