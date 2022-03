Mercato - Barcelone : Laporta a trouvé une solution pour son recrutement !

Foot - Mercato - Barcelone

Le FC Barcelone se retrouve dans une situation économique catastrophique, alors que Joan Laporta semblait vouloir jouer les premiers rôles dans le mercato estival. Pourtant, une issue existe pour le Barça...

C’est un sacré coup de froid. Les rubriques mercato de la presse catalane ont avancé des recrues colossales pour le FC Barcelone cet été, avec notamment Erling Haaland. Pourtant, LaLiga a récemment publié les comptes des clubs et le Barça se retrouve avec une dette dépassant le milliard d’euros, ainsi qu’un bilan de –144M€ sur la masse salariale. Forcément, le ton a changé du côté de Joan Laporta. « Nous renforçons l'équipe pour la saison prochaine. Mateu Alemany, Jordi Cruyff et tout le secrétariat technique travaillent pour y parvenir et il y a des ajouts qui, je le comprends, enthousiasment les gens mais qui sont très difficiles car ce sont des opérations que nous ne devrions pas faire même si nous avions la meilleure situation économique. Nous devons appliquer des critères et une certaine rationalité au monde du football » a expliqué le président du FC Barcelone, au micro de TV3 . « Nous sommes ici pour bien gérer un club de football, qui est le Barça, et bien que nous nous soyons améliorés, la situation économique n'a pas été inversée. C'est la priorité, avec celle de constituer une équipe de plus en plus puissante. Nous serons impliqués dans tout, mais nous ne réaliserons aucune opération qui mette en danger la situation ».

L’Article 100