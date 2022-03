Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit se méfier du Real Madrid pour Mbappé et Haaland !

Publié le 15 mars 2022 à 22h45 par A.C.

Le Real Madrid semble avoir l’intention de plomber les plans du Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Kylian Mbappé et voir Erling Haaland lui passer sous le nez.

Tout va se jouer au cours des prochaines semaines pour Kylian Mbappé. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, l’avenir de la star française n’est pas encore décidé, même s’il existe un accord de principe avec le Real Madrid. Les discussions avec le Paris Saint-Germain vont continuer, mais les chances de voir Mbappé partir seront toujours plus grandes au fil des jours qui passeront. Au PSG on se prépare à toute éventualité et si le prodige de 23 ans venait à quitter le club, il faudra sans aucun doute frapper un très gros coup pour l’oublier. Plusieurs noms sont évoqués, mais selon nos informations Erling Haaland et Robert Lewandowski sont actuellement les favoris pour remplacer Mbappé au PSG.

Une énorme enveloppe à la disposition de Pérez