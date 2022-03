Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Haaland… Une opération à 300M€ en cours ?

Publié le 15 mars 2022 à 16h15 par La rédaction

Pour faire signer Erling Haaland, le Real Madrid pourrait dépenser 300M€ sur 5 ans. Une somme qui se rembourserait en partie grâce au nouveau Santiago Bernabeu.

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le PSG n’a d’autre choix que de se pencher dès à présent sur sa succession. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com, Erling Haaland est la priorité du PSG pour lui succéder. Mais comme pour Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait venir gêner Paris dans ce dossier. Le club madrilène est lui aussi intéressé et serait prêt à y mettre une énorme somme.

300M€ sur 5 ans pour Haaland