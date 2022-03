Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous au sommet programmé pour Haaland !

Publié le 15 mars 2022 à 11h15 par La rédaction

Pisté par le PSG pour succéder à Kylian Mbappé, Erling Haaland privilégierait le Real Madrid. Un rendez-vous serait même prévu entre Florentino Pérez et Hans-Joachim Watzke, le directeur général de Dortmund.

Le PSG ne lâche pas Kylian Mbappé. Même si l’attaquant français est en fin de contrat en juin prochain, les dirigeants parisiens ne comptent pas déposer les armes et vont tout faire pour le convaincre de rester. En cas d'échec, le plan pour sa succession est prêt. Comme vous l’a annoncé en exclusivité Le 10 Sport, Erling Haaland est la priorité du PSG pour prendre la relève de Kylian Mbappé. Un projet qui pourrait être contrarié par le Real Madrid.

Le dossier déjà entre les mains du Real Madrid ?