Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un gros coup à 70M€ pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 15 mars 2022 à 9h10 par G.d.S.S. mis à jour le 15 mars 2022 à 9h12

En quête d’un gros renfort offensif pour l’été prochain avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG serait déjà passé à l’action pour recruter Rafael Leão avec une offre de 70M€ sur la table pour l’attaquant portugais du Milan AC.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG en juin prochain pour s’engager avec le Real Madrid avec qui il dispose déjà d’un accord de principe, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Le Qatar va donc logiquement tenter de pallier ce probable départ avec un renfort de tout premier choix en attaque, et après les pistes menant à Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) qui vous ont été révélées par le10sport.com, le PSG devrait tenter un gros coup en Italie.

Le PSG fonce sur Rafael Leão