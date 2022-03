Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real, Barça… Haaland a choisi son prochain club !

Publié le 15 mars 2022 à 7h30 par B.C.

Alors qu’il devrait quitter le Borussia Dortmund cet été, Erling Haaland a l’embarras du choix pour son avenir, et le Norvégien afficherait une préférence assez claire pour son avenir.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland a confirmé toutes les attentes placées en lui, faisant de lui un joueur très courtisé sur le marché. Malgré son engagement avec le club de la Ruhr jusqu’en juin 2024, Haaland devrait plier bagage dès le prochain mercato estival, de quoi mettre en place une bataille XXL entre les cadors intéressés. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG souhaite recruter le phénomène norvégien en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City sont également déterminés dans ce dossier. De son côté, Haaland afficherait une position assez claire pour son avenir.

Haaland rêverait du Real Madrid