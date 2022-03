Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Un coup de tonnerre prend forme pour Hazard !

Publié le 15 mars 2022 à 8h30 par La rédaction

Après trois saisons décevantes au Real Madrid, Eden Hazard pourrait être poussé vers la sortie afin de préparer le terrain pour les arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Arrivé au Real Madrid en 2019 pour un montant avoisinant 115M€, Eden Hazard déçoit en Espagne. Alors que les supporters madrilènes voyaient en l’international belge le successeur potentiel de Cristiano Ronaldo, parti une année auparavant, l’ailier apparaît finalement comme un énorme flop. Régulièrement blessé, le joueur de 31 ans n’a disputé que 65 matchs, pour un total de 6 buts et 10 passes décisives en trois saisons. Alors que les dirigeants du Real Madrid veulent frapper très fort lors du prochain mercato estival, avec Kylian Mbappé et Erling Haaland, Eden Hazard pourrait bien être poussé vers la sortie.

Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid