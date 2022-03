Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real Madrid… Tout était clair pour Camavinga !

Publié le 15 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Bien que le PSG semblait être prêt à l’accueillir, Eduardo Camavinga a finalement troqué la tunique du Stade Rennais pour celle du Real Madrid. Et au vu du discours tenu par le jeune milieu de terrain français de 19 ans, le PSG n’avait aucune chance de parvenir à ses fins.

Formé au Stade Rennais où il a effectué ses premiers pas dans le monde professionnel sous les yeux attentifs des décideurs du PSG, Eduardo Camavinga (19 ans) a connu ses premières sélections lors de son aventure rennaise. Cependant, jusqu’aux dernières heures du dernier mercato estival, il était question d’un potentiel transfert du milieu de terrain dont le contrat à Rennes expirait en juin 2022. Et alors que le PSG était annoncé être prêt à se lancer sur ses traces, Camavinga a finalement opté pour le Real Madrid et s’en est expliqué ces dernières heures.

« C'est un club où tout le monde veut jouer »