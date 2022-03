Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme message de Camavinga sur son arrivée !

Publié le 14 mars 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, le Real Madrid officialisait l'arrivée d'Eduardo Camavinga. Malgré son faible temps de jeu cette année, le milieu de terrain est parti pour s'inscrire dans la durée en Espagne.

Le dernier mercato estival a été marqué par l’offensive du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Le club espagnol avait transmis plusieurs offres au PSG, notamment une qui s’élèvait à 200M€. Malgré les propositions de Florentino Perez, les dirigeants parisiens sont restés inflexibles et n’ont pas accepté de se séparer du joueur. Après avoir essuyé un échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid avait décidé de se jeter sur un autre international français. Dans les ultimes instants du mercato estival, le club espagnol réussissait à s’attacher les services d’Eduardo Camavinga, courtisé alors par le PSG, Manchester United et Arsenal selon nos informations exclusives. Le milieu de terrain avait réussi des débuts en fanfare sous le maillot merengue , trouvant le chemin des filets dès sa première apparition. La suite a été plus compliquée pour Camavinga, concurrencé par Luka Modric, Casemiro ou encore Toni Kroos au milieu de terrain. Agé seulement de 19 ans, le joueur a signé un contrat longue durée avec le Real Madrid, jusqu’en 2027, et n’est qu’au début de son aventure espagnol.

« Le Real Madrid est un club où tout le monde veut jouer »

Dans un entretien accordé à One Football , Eduardo Camavinga est revenu sur son arrivée au Real Madrid. « La première fois que nous avons su que le Real Madrid était derrière nous - ou devrais-je dire derrière moi ? Mon agent est venu chez moi, vers la fin du marché des transferts. Mes parents et moi n'avons pas forcément sauté de joie, car nous savions que dans le monde du football rien n'est sûr tant que cela n'arrive pas. Nous avons donc modéré notre joie, mais plus tard, quand nous avons vu que c'était sûr, nous avons sauté de joie. C'est un club où tout le monde veut jouer. Puisque vous savez que vous entrez dans une autre dimensio n » a confié l’international français. Malgré son jeune âge, le milieu de terrain se montre exigeant avec lui-même, seul moyen d’obtenir du temps de jeu et de s’imposer au sein de l’équipe espagnole. « Je suis très dur avec moi-même. Même si j'ai fait un bon match, si j'ai commis des erreurs, je garderai ces erreurs dans ma tête. Et puis je parlerai d'eux, ou je me regarderai après le match. J'ai une application qui me permet de voir tout cela. Mais pour moi, je préfère voir le match moi-même et en discuter ensuite avec mon agent. Mais sinon, je me regarde » a lâché Camavinga.

« Camavinga est le présent et l'avenir de ce club »