Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut réaliser un incroyable coup avec Mbappé !

Publié le 14 mars 2022 à 18h10 par B.C.

Alors que la presse espagnole assure que l’avenir de Kylian Mbappé est acté, et qu’il s’écrira du côté de Madrid, rien n’est encore bouclé dans ce dossier comme vous l'a annoncé le 10 Sport.

En Espagne, il n’y a plus aucun doute sur le fait que Kylian Mbappé évoluera sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine. L’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions devrait en effet précipiter la signature de l’international français chez les Merengue , au point que Marca annonçait dernièrement que tout pourrait être bouclé dès cette semaine entre les deux parties. Pour autant, le10sport.com vous a révélé ce lundi que le feuilleton Mbappé n’allait pas prendre fin dans les prochains jours. Aucune signature au Real Madrid n'est d’actualité pour Kylian Mbappé, qui souhaite encore écouter les arguments du PSG malgré son accord verbal avec Florentino Pérez. Une information confirmée par Loïc Tanzi.

Rien n’est fait pour Mbappé