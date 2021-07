Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - PSG : Camavinga prêt à aller au bras de fer ?

Publié le 16 juillet 2021 à 10h50 par Alexis Bernard

Soucieux de quitter Rennes cet été, Eduardo Camavinga et ses représentants semblent déterminés. Rennes va avoir le plus grand mal à le retenir…

Si Kylian Mbappé sera l’un des grands dossiers de l’été dans le football français, Eduardo Camavinga sera lui-aussi un feuilleton à suivre de très près. Le milieu de terrain du Stade Rennais a des envies d’ailleurs et ses représentants semblent convaincus du bienfondé d’un transfert cet été. A un an de la fin de son contrat, Camavinga est en position de force et entend bien faire entendre sa voix.

Rien ne presse…

Dans ce dossier, rien ne se fera dans l’urgence. Le mois de juillet va s’écouler tranquillement sans que rien ne se passe, a priori. Avant d’acheter, les clubs sont davantage préoccupés par les ventes à réaliser. Même les clubs intéressés par Eduardo Camavinga. Manchester United, Arsenal ou encore le PSG : tous ont un impératif de vente. Mais tous ont également l’ambition de récupérer le trésor du football français. Et pour cela, il n’est pas impossible de voir le clan Camavinga aller au bras de fer. D’après nos sources, la détermination de ses représentants est importante et il sera très difficile de les faire changer d’avis. De son côté, le jeune Camavinga a pleine confiance en ceux qui gèrent sa carrière et ne compte pas s’en mêler. Même s’il faut muscler la méthode, il ne s’opposera pas à un possible bras de fer. Si partir est la priorité, tous les moyens sont bons. Même ceux de la fermeté.