Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, salaire... Mbappé a recalé le Qatar !

Publié le 16 juillet 2021 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait repoussé une offre colossale du club de la capitale pour prolonger son bail.

L'avenir de Kylian Mbappé est un enjeu majeur du côté du PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 et il semble pour le moment réticent à l'idée de prolonger à Paris. Par conséquent, l'hypothèse d'un départ libre dans un an prend de l'ampleur ce qui serait un énorme coup dur pour le PSG d'un point de vue économique. Mais le club de la capitale voit les choses en grand pour convaincre Kylian Mbappé.

Le PSG a offert à Mbappé le même salaire que Neymar