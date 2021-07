Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tranché pour Ousmane Dembélé !

Publié le 16 juillet 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone expirera le 30 juin 2022, soit dans un peu moins d’un an, le club catalan aurait la ferme intention de prolonger son joueur.

Arrivé en 2017 avec l’étiquette du successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a longtemps déçu au FC Barcelone. Seulement voilà, son exercice 2020/2021 a été celui de la rédemption pour lui dans la mesure où il a enfin réussi à enchainer pour s’imposer sous les ordres de Ronald Koeman. Ainsi, contrairement aux années précédentes, ce n’est plus du tout la question d’un départ qui est avancée pour l’international français, mais bien celle d’une prolongation de son bail expirant le 30 juin 2022. Et dans cette optique, le FC Barcelone serait déterminé à arriver à ses fins et aurait l’intention de passer à l’action très prochainement.

Le FC Barcelone va rencontrer les agents d’Ousmane Dembélé