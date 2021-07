Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un gros coup à jouer pour Coutinho !

Publié le 16 juillet 2021 à 7h15 par A.D.

Alors qu'il doit alléger sa masse salariale pour prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone serait déterminé à se débarrasser de Philippe Coutinho. Sachant que l'OM penserait à le recruter, l'international brésilien serait prêt à quitter le Barça en cas de bonne offre.

Pablo Longoria se montre très actif en ce mercato estival. Alors qu'il vient d'annoncer la signature de William Saliba, le président de l'OM a désormais offert huit recrues à Jorge Sampaoli, après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et Pau Lopez. Malgré tout, Pablo Longoria ne souhaiterait pas s'arrêter en si bon chemin, et penserait notamment à recruter Philippe Coutinho, que le Barça voudrait sacrifier pour avoir les moyens de prolonger Lionel Messi. Mais qu'en pense le Brésilien ?

Philippe Coutinho attend la bonne offre pour quitter le Barça