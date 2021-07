Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une tendance dans le dossier Coutinho ?

Publié le 14 juillet 2021 à 9h10 par A.D.

Alors que Philippe Coutinho serait sur le départ au FC Barcelone, l'OM espérerait pouvoir le recruter lors du mercato estival. Toutefois, l'arrivée de l'international brésilien dans le club phocéen serait aujourd'hui impossible.

Recruté à l'hiver 2018 pour combler le vide laissé par Neymar - transféré au PSG à l'été 2017 - Philippe Coutinho est loin d'avoir rempli sa mission au FC Barcelone. En effet, l'ancien de Liverpool a totalement manqué ses premiers pas au Barça. A tel point que le club blaugrana le considérerait comme un indésirable depuis de longs mois et ferait tout son possible pour s'en débarrasser. Désireux de réaliser un mercato XXL cet été, l'OM penserait de plus en plus à s'offrir Philippe Coutinho. Toutefois, Pablo Longoria pourrait déjà oublier l'idée d'attirer le Brésilien vers Marseille.

Philippe Coutinho, un rêve impossible pour l'OM ?