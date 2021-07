Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’engage dans une bataille XXL pour Coutinho !

Publié le 13 juillet 2021 à 18h10 par B.C.

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho figurerait sur la short-list de l’Olympique de Marseille, mais Pablo Longoria ne serait pas seul dans ce dossier.

Déjà très actif dans ce mercato estival, Pablo Longoria va-t-il réserver une surprise XXL aux supporters de l’OM ? Cela ne serait pas à écarter. En effet, depuis plusieurs jours, le nom de Philippe Coutinho est évoqué dans la cité phocéenne. L’international brésilien est poussé vers la sortie par le FC Barcelone et cherche actuellement une porte de sortie en vue de la nouvelle saison. Alors que plusieurs démentis sont déjà apparus dans ce dossier, les médias espagnols Esports3 et L’Esportiu ont annoncé ces dernières heures que l’OM était bien à l’affût sur Coutinho. Pablo Longoria souhaiterait ainsi se faire prêter l’ancienne star de Liverpool à condition de ne pas prendre en charge l’intégralité de son salaire, mais l’OM n’est pas seul sur le coup.

L’OM n’est pas seul pour Coutinho