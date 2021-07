Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un énorme coup avec Coutinho !

Publié le 13 juillet 2021 à 9h10 par A.M.

Bien conscient de la situation économique du côté du Barça, Pablo Longoria, fort de sa relation avec Mateu Alemany, cherche une solution pour attirer Philippe Coutinho.

Cet été, l'Olympique de Marseille a décidé de frapper très fort. En effet, le club phocéen a déjà recruté six joueurs, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez. Dans les prochaines heures, Luan Peres et William Saliba devraient également débarquer à l'OM. Mais c'est loin d'être terminé puisque Pablo Longoria semble bien décidé à réaliser un énorme coup avec le recrutement de Philippe Coutinho.

L'OM ne lâche rien pour Coutinho