Mercato - OM : Pablo Longoria peut-il boucler le gros coup Coutinho ?

Depuis plusieurs jours, le nom de Philippe Coutinho revient avec insistance du côté de l’OM. Une piste qui semble très compliquée à boucler pour le club phocéen, mais selon vous, Pablo Longoria a-t-il une chance dans ce dossier ?

Cet été, l’Olympique de Marseille se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Pas moins de six dossiers ont déjà été bouclés par Pablo Longoria, avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi, en attendant celles de Luan Peres et William Saliba. De quoi satisfaire les supporters phocéens, mais ces derniers rêvent d’un autre coup bien plus flamboyant. Depuis plusieurs jours, le nom de Philippe Coutinho est en effet évoqué du côté de l’OM. Recruté en janvier 2018 par le FC Barcelone, l’international brésilien n’est jamais parvenu à s’imposer en Catalogne et se retrouve poussé vers la sortie par Joan Laporta, bien décidé à alléger sa masse salariale pour conserver Lionel Messi. Un dossier qui s’annonce très compliqué à boucler pour l’OM, voire impossible ?

La surprise Coutinho ?