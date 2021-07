Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a dégainé pour Philippe Coutinho, mais…

Publié le 12 juillet 2021 à 21h45 par Th.B.

Alors que l’OM serait finalement bel et bien intéressé par le coup Philippe Coutinho, le FC Barcelone refuserait de répondre favorablement à l’offre marseillaise, à savoir un prêt d’une saison avec un partage du salaire.

« Ça fait déjà depuis fin mai que ça discute. Les tractations sont longues, il faut le libérer. Et les grands agents sont de retour autour de l’OM, il y a de l’argent et on le voit avec ce type de contacts. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce joueur va signer à l’Olympique de Marseille » . Au cours d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube , Thibaud Vérizian est monté au créneau quant aux multiples démentis communiqués dans la presse concernant l’opération Philippe Coutinho. Selon le journaliste de L’Équipe , il y aurait bien un axe OM-Barcelone qui pourrait se concrétiser à nouveau après le coup Konrad de la Fuente, mais cette fois-ci pour Philippe Coutinho, devenu indésirable au Barça . Cependant, l’affaire serait loin d’être entendue pour l’OM.

L’OM emballé par une arrivée de Coutinho, mais couac au niveau des négociations