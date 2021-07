Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vézirian en rajoute une couche sur Philippe Coutinho !

Publié le 12 juillet 2021 à 11h30 par T.M.

Après avoir lâché une énorme bombe concernant une possible arrivée de Philippe Coutinho à l’OM, Thibaud Vézirian s’est de nouveau exprimé à propos du Brésilien du FC Barcelone.

Ayant déjà acté pas moins de 6 recrues cet été, l’OM veut encore recruter et Pablo Longoria pourrait notamment frapper très fort. Profitant de ses bonnes relations avec Mateu Alemany, le président olympien a déjà trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Konrad de la Fuente. Mais voilà désormais que cette connexion pourrait relancer la carrière de Philippe Coutinho. Depuis son arrivée en Catalogne, le Brésilien n’est plus que l’ombre de lui même et alors que le Barça cherche à s’en séparer à l’occasion de ce mercato estival, l’OM et Pablo Longoria pourraient donc être là pour saisir cette opportunité. Et en coulisse, l’opération Coutinho aurait déjà commencé. En effet, il y a quelques jours, Thibaud Vézirian avait lâché à ce sujet : « Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur et l’OM, il y en a eu au moins trois. Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l’OM. Cela se passe en très haute sphère, ce n’est pas des réunions classiques, ce n’est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de Kia Joorabchian. Il y a eu une proposition de prime de 10M€ à la signature, avec à la clé un salaire de 6M€ par an, deux à trois fois moins de ce qu’il touche au Barça ».

« Le Barça cherche à libérer Coutinho pour que Coutinho parte »