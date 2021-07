Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Milik ?

Publié le 12 juillet 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Indispensable depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier, Arkadiusz Milik semblait bien parti pour rester au sein du club phocéen cet été. Mais la Juventus serait toujours en embuscade dans ce dossier…

De quoi sera fait l’avenir d’Arkadiusz Milik (27 ans), auteur de 9 buts en 15 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM lors du dernier mercato hivernal et qui s’est imposé comme le grand attaquant tant attendu par le projet McCourt ? Un membre de son entourage semblait avoir définitivement clos le débat ces derniers jours dans les colonnes de L’Equipe : « I l est très heureux à Marseille. Et il n’y a pour l’instant aucune possibilité qu’il quitte le club ». Mais la presse italienne fait de nouveau trembler l’OM…

La Juventus ne lâche pas Milik