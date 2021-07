Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme annonce sur l'avenir d'Arkadiusz Milik !

Publié le 10 juillet 2021 à 9h45 par La rédaction

Excellent depuis son arrivée à l'OM, Arkadiusz Milik ne savait dernièrement pas s'il allait rester. Mais désormais, la tendance indique que l'avenir du Polonais devrait continuer à s'écrire sur la Canebière.

Arrivé à la fin du mois de janvier 2021 en provenance de Naples, Arkadiusz Milik aura complètement changé le visage de l'attaque de l'OM. Auteur de neuf buts et une passe décisive en quinze matchs de Ligue 1, le Polonais s'est totalement relancé sur la Canebière et a grandement contribué à la bonne fin de saison des hommes de Jorge Samapoli. Cependant, l'avenir de Milik a fait immédiatement parler étant donné qu'une clause libératoire à 12M€ aurait été négociée dans son contrat. De quoi forcément intéresser certains clubs. Mais alors qu'un départ de l'OM était envisagé il y a peu, cela ne serait plus forcément le cas...

« Aucune chance qu'il quitte le club »