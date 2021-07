Foot - Mercato

Mercato : Zinedine Zidane a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 10 juillet 2021 à 9h00 par D.M.

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane aurait refusé plusieurs offres pour se laisser une chance de rejoindre l'équipe de France après la Coupe du monde au Qatar l'année prochaine.

Zinédine Zidane a mis fin, en mai dernier, à une aventure au Real Madrid. Pour son deuxième passage sur le banc, le Français a décidé de quitter les Merengue à la fin de la saison dernière. Vainqueur de trois Ligue des champions et de deux titres de champions d’Espagne avec le club merengue, le technicien profite de sa famille et ne semble pas pressé de trouver une nouvelle formation. Mais à en croire les informations de L’Equipe, Zidane a les idées claires au sujet de son avenir. Courtisé par de nombreux clubs après son départ du Real Madrid, l'entraîneur aurait refusé plusieurs propositions car il souhaiterait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

Zidane aurait refusé la Juventus pour l'équipe de France