Mercato : L'avenir de Zinédine Zidane est déjà tout tracé !

Publié le 9 juillet 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Zinédine Zidane aurait refusé plusieurs offres ces dernières semaines. Et pour cause, le technicien souhaiterait prendre les rênes de l'équipe de France.

Zinédine Zidane a tourné une page importante de sa carrière en mai dernier. Arrivé en tant que joueur au Real Madrid en 2001, le Français a décidé de quitter la Casa Blanca . De retour sur le banc espagnol en 2019, le technicien, en fin de cycle, a décidé de ne pas respecter sa dernière année de contrat. Au Real Madrid, Zidane aura remporté trois Ligue des champions et deux titres de champion d’Espagne. Désormais, l’ancien numéro 10 profite de sa famille, n’hésitant pas à suivre les rencontres de ses fils. Une pause bien méritée, avant de reprendre du service. Depuis qu’il a débuté sa carrière d’entraîneur, son nom revient régulièrement du côté de l’équipe de France. Alors que l’avenir de Didier Deschamps suscitait des interrogations après la défaite des Bleus face à la Suisse lors de l’Euro, certains militaient pour une arrivée de Zinédine Zidane. Finalement, Noël Le Graët a mis fin au suspense et a indiqué ce jeudi que Deschamps devrait rester en place jusqu’à la Coupe du monde 2022, mais n’a pas fermé la porte à une arrivée prochaine de Zizou sur le banc.

Zidane attend l'équipe de France

« J'ai de l'estime pour lui. Je l'ai eu au téléphone, mais pas ces derniers temps. Cela n'empêche pas qu'on pourra se rencontrer, dîner ou déjeuner ensemble sans aucun problème. Il sera peut-être un jour sélectionneur. Peut-être que mon successeur le nommera car je ne resterai pas non plus éternellement. Enfin je ne crois pas » a confié le président de la FFF ce jeudi. Et Zinédine Zidane semble prêt à relever ce défi. Selon les informations de L’Equipe, le technicien souhaiterait prendre son temps avant de reprendre les rênes d’une équipe et attendrait notamment que Didier Deschamps quitte son poste pour prendre sa succession à la tête de la sélection française. « L'équipe de France... Ça peut être un objectif, plus tard. Il y’aura certainement une possibilité un jour » confiait-il d’ailleurs en février dernier. Pour l’heure, Zidane observe attentivement l’actualité des Bleus et a notamment suivi leur parcours durant l’Euro. « L’élimination l’a chagriné surtout dans ces conditions et malgré le doublé de Karim Benzema. Il reste l’un des premiers supporters des Bleus, comme il l’est de tous les clubs où il a vécu des émotions fortes Zinédine suit les bleus de près. Il est prêt à beaucoup de choses pour eux (…) Sans le vouloir, il a beaucoup d’informations qui lui reviennent. Zizou est toujours au courant de tout » a confié son entourage à L’Equipe . Ces dernières semaines, le champion du monde 1998 aurait d’ailleurs refusé plusieurs offres pour notamment se laisser une chance de rejoindre l’équipe de France.

