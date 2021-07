Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma à l'origine de deux départs en interne ?

Publié le 9 juillet 2021 à 11h15 par A.M.

Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG devrait voir filer plusieurs gardiens. A commencer par Marcin Bulka et Garissone Innocent qui devraient être à nouveau prêtés cet été.

L'arrivée de Gianluigi Donnarumma ne sera pas sans conséquence au PSG. Et pour cause, l'international italien va venir concurrencer Keylor Navas dans les buts parisiens, reléguant ainsi Sergio Rico loin dans la hiérarchie et bouchant l'horizon d'Alphonse Areola à Paris. Deux joueurs qui devraient partir cet été. Mais ce ne seront pas les seuls qui sont poussés au départ par l'arrivée de Gianluigi Donnarumma.

Bulka et Innocent de nouveau prêtés ?