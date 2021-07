Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’épilogue du feuilleton Camavinga déjà connu ?

Publié le 9 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG suit toujours avec attention l’évolution de la situation d’Eduardo Camavinga, l’international français pourrait prendre la direction de Manchester United cet été.

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et bientôt Gianluigi Donnarumma place à… Eduardo Camavinga ? En plus de l’international néerlandais et ancien joueur de Liverpool, Leonardo chercherait à mettre la main sur un deuxième milieu de terrain et songerait à Eduardo Camavinga si le dossier Paul Pogba ne pouvait pas être mené à bien. En ce qui concerne le milieu de terrain du Stade Rennais sous contrat jusqu’en juin 2022, Manchester United pourrait jouer un sale tour au PSG.

Pour Camavinga, direction Manchester ?