Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos, un casse-tête pour Pochettino !

Publié le 9 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

C’est officiel depuis ce jeudi, Sergio Ramos est désormais un joueur du PSG. Un renfort de poids qui va toutefois causer quelques maux de tête à Mauricio Pochettino.

Libre de tout contrat suite à son départ du Real Madrid, Sergio Ramos avait donc la possibilité de choisir le club qu’il voulait. Et c’est finalement avec le PSG que le défenseur central va poursuivre sa carrière. En effet, ce jeudi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Sergio Ramos, qui, à 35 ans, a paraphé un contrat de 2 ans. Alors que le nouveau protégé de Mauricio Pochettino a immédiatement fait part de ses ambitions, la question est de savoir quel sera son rôle dans cette équipe du PSG.

Quelle défense pour le PSG ?

Pouvant donc désormais compter sur Sergio Ramos, Mauricio Pochettino va toutefois devoir faire un choix important. Quelle défense centrale aligner au PSG ? Alors que l’Argentin comptait sur Marquinhos et Presnel Kimpembe la saison dernière, plusieurs choix s’offrent ainsi à Pochettino. Alors que Ramos pourrait remplacer le Français ou le Brésilien et faire la paire avec l’autre, l’entraîneur du PSG pourrait également décider de continuer avec la même charnière et l’Espagnol en tant que numéro 3. A moins que le club de la capitale ne joue désormais avec un défense à 3. A suivre…