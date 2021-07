Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos s'enflamme totalement pour son arrivée à Paris !

Publié le 8 juillet 2021 à 11h10 par A.M.

C'est désormais officiel, Sergio Ramos est un joueur du PSG. Ravi d'avoir signé un contrat de deux ans à Paris, le défenseur espagnol s'enflamme pour son arrivée.

Mercredi soir, le PSG avait involontairement vendu la mèche en publiant sur son site un article dans lequel le club expliquait que Sergio Ramos allait récupérer son numéro 4 à Paris. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une erreur. Ce jeudi matin, le PSG a effectivement officialisé la signature du défenseur espagnol qui s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en juin 2023. Et le néo-Parisien justifie son choix.

« Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux»