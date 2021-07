Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà comment Longoria a bouclé son dernier gros coup...

Publié le 8 juillet 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, Mattéo Guendouzi était en réalité en discussion depuis un bon moment avec Pablo Longoria.

Présenté mercredi en conférence de presse après son arrivée à l’OM en provenance d’Arsenal sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire de 11M€, Mattéo Guendouzi a témoigné de la confiance de sa nouvelle direction : « L'OM est un grand club européen avec une grande histoire. Je suis attiré par le projet. J'ai senti de la confiance de la part du président et du coach », a indiqué le milieu de terrain français de 22 ans. Et pour cause, le président de l’OM Pablo Longoria lui témoigne un certain intérêt depuis longtemps…

Longoria en contact avec Guendouzi depuis des mois