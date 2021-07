Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Guendouzi sur son arrivée à l’OM !

Publié le 7 juillet 2021 à 18h15 par La rédaction

Omniprésent sur le marché des transferts, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée de Mattéo Guendouzi. Présenté ce mercredi devant la presse, l’ancien joueur d’Arsenal n’a pas caché sa joie à l’idée de rejoindre Marseille.

Après une saison décevante où l’OM aura tout de même accroché une qualification en Ligue Europa, place à la reconstruction avec Pablo Longoria aux manettes. Très actif sur le mercato, le président marseillais compte bien offrir à Jorge Sampaoli un effectif calibré pour finir sur le podium. Et un milieu de terrain figurait parmi les priorités. Avec le départ non-compensé de Morgan Sanson l’hiver dernier, l’OM s’est placé sur le dossier Mattéo Guendouzi. Comme révélé par le10sport.com le 1er juillet dernier, les négociations avançaient bien. Et même pas une semaine plus tard, le voilà officiellement joueur de l’Olympique de Marseille. De quoi rendre heureux l’ancien joueur d’Arsenal.

« Avec Sampaoli, on va faire de très belles choses »