Mercato - OM : Longoria annonce la couleur pour les départs !

Publié le 7 juillet 2021 à 15h00 par A.C.

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé au sujet des potentiels départs en ce mercato estival.

Si au niveau des arrivées ça n’arrête pas, avec celle toute récente de Matteo Guendouzi, c'est le calme plat pour les départs à l’Olympique de Marseille. Prêté au Genoa ces six derniers mois, Kevin Strootman est reparti en Serie A direction Cagliari, mais l’OM devra prendre en charge une partie de son salaire. Les deux grosses ventes programmées concerneraient Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, mais Pablo Longoria semble loin de crouler sous les offres, même si le premier est suivi en Italie et le deuxième a été proche de Liverpool cet hiver.

« Mais l'OM n'est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur sur le marché ».